Ford Motor Aktie

Ford Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 502391 / ISIN: US3453708600

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Lukrative Ford Motor-Anlage? 14.09.2026 16:03:46

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ford Motor von vor 10 Jahren verdient

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ford Motor von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ford Motor-Aktie Investoren gebracht.

Am 14.09.2016 wurde die Ford Motor-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Ford Motor-Aktie an diesem Tag bei 12,14 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ford Motor-Aktie investiert, befänden sich nun 823,723 Ford Motor-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 507,41 USD, da sich der Wert eines Ford Motor-Anteils am 11.09.2026 auf 13,97 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 15,07 Prozent.

Der Ford Motor-Wert an der Börse wurde auf 55,56 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Darren Brode / Shutterstock.com

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