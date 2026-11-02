Ford Motor Aktie

Ford Motor ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 502391 / ISIN: US3453708600

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Lukrative Ford Motor-Anlage? 02.11.2026 16:03:44

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ford Motor von vor 5 Jahren bedeutet

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ford Motor von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Ford Motor-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 02.11.2021 wurde das Ford Motor-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 18,01 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ford Motor-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,552 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Ford Motor-Aktie auf 12,25 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 68,02 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,98 Prozent abgenommen.

Ford Motor war somit zuletzt am Markt 48,93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Darren Brode / Shutterstock.com

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