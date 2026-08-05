Fortinet Aktie

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WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091

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Hochrechnung 05.08.2026 16:03:56

S&P 500-Titel Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fortinet von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Fortinet-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Fortinet-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Fortinet-Papier letztlich bei 56,77 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Fortinet-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,615 Fortinet-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (168,29 USD), wäre die Investition nun 2 964,42 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 196,44 Prozent gesteigert.

Alle Fortinet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 119,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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