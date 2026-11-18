Vor Jahren in Fortinet-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 18.11.2025 wurde die Fortinet-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Fortinet-Aktie bei 80,15 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Fortinet-Aktie investiert hat, hat nun 12,477 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Fortinet-Papiers auf 124,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 553,34 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 55,33 Prozent gesteigert.

Alle Fortinet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 90,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at