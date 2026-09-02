Fortinet Aktie
WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091
|Hochrechnung
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02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Titel Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fortinet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 02.09.2023 wurden Fortinet-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Fortinet-Papier bei 60,87 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Fortinet-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 164,285 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.09.2026 26 589,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 161,85 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 165,89 Prozent vermehrt.
Fortinet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 125,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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