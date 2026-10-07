S&P 500-Titel Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fortinet-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fortinet-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Fortinet-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Fortinet-Anteile bei 61,92 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 16,149 Fortinet-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 191,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 088,79 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 208,88 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Fortinet belief sich zuletzt auf 134,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at