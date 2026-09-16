Fortinet Aktie
WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091
|Profitable Fortinet-Investition?
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16.09.2026 16:03:38
S&P 500-Titel Fortinet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fortinet von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 16.09.2016 wurde das Fortinet-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Fortinet-Aktie bei 7,10 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 140,766 Fortinet-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 24 263,80 USD, da sich der Wert eines Fortinet-Anteils am 15.09.2026 auf 172,37 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 2 326,38 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Fortinet bezifferte sich zuletzt auf 124,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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