S&P 500-Titel Fortinet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fortinet von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Fortinet-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 04.11.2021 wurde die Fortinet-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Fortinet-Anteile betrug an diesem Tag 67,68 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 147,754 Fortinet-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 928,78 USD, da sich der Wert eines Fortinet-Anteils am 03.11.2026 auf 128,11 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 89,29 Prozent zugenommen.

Alle Fortinet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 92,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at