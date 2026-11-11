Fortinet Aktie

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WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091

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Profitable Fortinet-Anlage? 11.11.2026 16:03:53

S&P 500-Titel Fortinet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fortinet von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Fortinet eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Fortinet-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6,37 USD. Bei einem Fortinet-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,694 Fortinet-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 939,27 USD, da sich der Wert einer Fortinet-Aktie am 10.11.2026 auf 123,57 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 1 939,27 USD entspricht einer Performance von +1 839,27 Prozent.

Der Marktwert von Fortinet betrug jüngst 89,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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