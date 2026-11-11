Fortinet Aktie
WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091
|Profitable Fortinet-Anlage?
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11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Titel Fortinet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fortinet von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Fortinet-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6,37 USD. Bei einem Fortinet-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,694 Fortinet-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 939,27 USD, da sich der Wert einer Fortinet-Aktie am 10.11.2026 auf 123,57 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 1 939,27 USD entspricht einer Performance von +1 839,27 Prozent.
Der Marktwert von Fortinet betrug jüngst 89,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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