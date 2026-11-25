So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fortinet-Aktie Investoren gebracht.

Am 25.11.2023 wurde das Fortinet-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 53,43 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Fortinet-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 187,161 Fortinet-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 798,80 USD, da sich der Wert eines Fortinet-Papiers am 24.11.2026 auf 132,50 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +147,99 Prozent.

Fortinet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 96,34 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at