Fortinet Aktie
WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091
|Lohnende Fortinet-Anlage?
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25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Titel Fortinet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fortinet von vor 3 Jahren verdient
Am 25.11.2023 wurde das Fortinet-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 53,43 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Fortinet-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 187,161 Fortinet-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 798,80 USD, da sich der Wert eines Fortinet-Papiers am 24.11.2026 auf 132,50 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +147,99 Prozent.
Fortinet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 96,34 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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