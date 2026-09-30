S&P 500-Titel Fortive-Aktie: Hätte sich eine Fortive-Kapitalanlage von vor 3 Jahren gerechnet?

Bei einem frühen Investment in Fortive-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Fortive-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 55,62 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 179,787 Fortive-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.09.2026 9 961,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 55,41 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 0,38 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Fortive belief sich jüngst auf 16,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at