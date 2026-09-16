Fortive Aktie

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WKN DE: A2AJ0F / ISIN: US34959J1088

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Frühe Anlage 16.09.2026 16:03:38

S&P 500-Titel Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fortive-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Fortive-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die Fortive-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 32,17 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,108 Fortive-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Fortive-Papiere wären am 15.09.2026 175,47 USD wert, da der Schlussstand 56,45 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 75,47 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Fortive eine Marktkapitalisierung von 16,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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