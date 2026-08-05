Fortive Aktie
WKN DE: A2AJ0F / ISIN: US34959J1088
|Lukrative Fortive-Investition?
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05.08.2026 16:03:56
S&P 500-Titel Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fortive-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Fortive-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 58,04 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,723 Fortive-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 04.08.2026 104,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 60,51 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,26 Prozent zugenommen.
Fortive wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17,96 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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