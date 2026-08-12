Fortive Aktie
WKN DE: A2AJ0F / ISIN: US34959J1088
|Rentables Fortive-Investment?
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12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Titel Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fortive-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Fortive-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 56,71 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Fortive-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,634 Fortive-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 61,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 087,66 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 8,77 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Fortive belief sich zuletzt auf 18,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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