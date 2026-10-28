Fortive Aktie

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WKN DE: A2AJ0F / ISIN: US34959J1088

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Lohnende Fortive-Anlage? 28.10.2026 16:03:51

S&P 500-Titel Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fortive von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Fortive eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Fortive-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Fortive-Anteile bei 48,77 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,050 Fortive-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (61,62 USD), wäre das Investment nun 126,34 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,34 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Fortive eine Marktkapitalisierung von 18,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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