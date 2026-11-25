Fortive Aktie
WKN DE: A2AJ0F / ISIN: US34959J1088
|Lukrative Fortive-Investition?
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25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Titel Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fortive von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Fortive-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Fortive-Aktie bei 50,66 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Fortive-Aktie investiert hat, hat nun 19,738 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 298,17 USD, da sich der Wert eines Fortive-Papiers am 24.11.2026 auf 65,77 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 29,82 Prozent vermehrt.
Fortive war somit zuletzt am Markt 19,57 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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