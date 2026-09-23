Fortive Aktie

Fortive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJ0F / ISIN: US34959J1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Fortive-Investment 23.09.2026 16:03:58

S&P 500-Titel Fortive-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fortive von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Fortive gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Fortive-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 48,44 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fortive-Aktie investiert, befänden sich nun 20,644 Fortive-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2026 auf 55,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 155,04 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,50 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Fortive zuletzt 16,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fortive Corp When Issued

mehr Nachrichten

Analysen zu Fortive Corp When Issued

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fortive Corp When Issued 48,82 -0,91% Fortive Corp When Issued

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX höher -- DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legt im Donnerstagshandel zu, während der deutsche Leitindex nachgibt. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen