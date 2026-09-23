Fortive Aktie
WKN DE: A2AJ0F / ISIN: US34959J1088
|Fortive-Investment
|
23.09.2026 16:03:58
S&P 500-Titel Fortive-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fortive von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Fortive-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 48,44 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fortive-Aktie investiert, befänden sich nun 20,644 Fortive-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2026 auf 55,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 155,04 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,50 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Fortive zuletzt 16,59 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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