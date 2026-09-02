Fortive Aktie
WKN DE: A2AJ0F / ISIN: US34959J1088
|Investmentbeispiel
|
02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Titel Fortive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fortive von vor 3 Jahren verloren
Fortive-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 59,27 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Fortive-Aktie investiert hätte, hätte er nun 16,873 Anteile im Depot. Die gehaltenen Fortive-Anteile wären am 01.09.2026 958,38 USD wert, da der Schlussstand 56,80 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 4,16 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Fortive belief sich zuletzt auf 17,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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