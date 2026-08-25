Fortune Brands Home & Security Aktie
WKN DE: A1JE0N / ISIN: US34964C1062
|Lohnende Fortune Brands Home Security-Anlage?
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25.08.2026 16:03:38
S&P 500-Titel Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fortune Brands Home Security von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Fortune Brands Home Security-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 65,94 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Fortune Brands Home Security-Aktie investiert hat, hat nun 1,517 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 68,18 USD, da sich der Wert einer Fortune Brands Home Security-Aktie am 24.08.2026 auf 44,96 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,82 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Fortune Brands Home Security einen Börsenwert von 5,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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