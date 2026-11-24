Fortune Brands Home & Security Aktie
WKN DE: A1JE0N / ISIN: US34964C1062
|Performance unter der Lupe
|
24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fortune Brands Home Security von vor 5 Jahren verloren
Am 24.11.2021 wurde die Fortune Brands Home Security-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Fortune Brands Home Security-Aktie an diesem Tag 92,46 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fortune Brands Home Security-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,815 Fortune Brands Home Security-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Fortune Brands Home Security-Aktie auf 48,48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 524,31 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 47,57 Prozent eingebüßt.
Fortune Brands Home Security wurde am Markt mit 5,54 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fortune Brands Home & Security Inc.
Analysen zu Fortune Brands Home & Security Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fortune Brands Home & Security Inc.
|43,40
|-0,91%