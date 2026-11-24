Wer vor Jahren in Fortune Brands Home Security-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 24.11.2021 wurde die Fortune Brands Home Security-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Fortune Brands Home Security-Aktie an diesem Tag 92,46 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fortune Brands Home Security-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,815 Fortune Brands Home Security-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Fortune Brands Home Security-Aktie auf 48,48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 524,31 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 47,57 Prozent eingebüßt.

Fortune Brands Home Security wurde am Markt mit 5,54 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at