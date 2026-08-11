Fortune Brands Home & Security Aktie
WKN DE: A1JE0N / ISIN: US34964C1062
|Lohnender Fortune Brands Home Security-Einstieg?
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11.08.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fortune Brands Home Security-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Fortune Brands Home Security-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 56,07 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Fortune Brands Home Security-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 17,834 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (47,99 USD), wäre das Investment nun 855,84 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 14,42 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Fortune Brands Home Security belief sich jüngst auf 6,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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