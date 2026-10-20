S&P 500-Titel Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fortune Brands Home Security-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Fortune Brands Home Security-Einstiegs gewesen.

Am 20.10.2023 wurden Fortune Brands Home Security-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Fortune Brands Home Security-Anteile bei 57,44 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Fortune Brands Home Security-Aktie investiert hätte, hätte er nun 174,095 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 995,13 USD, da sich der Wert eines Fortune Brands Home Security-Anteils am 19.10.2026 auf 40,18 USD belief. Damit wäre die Investition um 30,05 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Fortune Brands Home Security belief sich jüngst auf 4,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at