S&P 500-Titel Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fortune Brands Home Security-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Fortune Brands Home Security-Einstiegs gewesen.

Das Fortune Brands Home Security-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 80,36 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Fortune Brands Home Security-Aktie investierten, hätten nun 124,435 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 28.09.2026 auf 38,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 782,05 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 4 782,05 USD, was einer negativen Performance von 52,18 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Fortune Brands Home Security bezifferte sich zuletzt auf 4,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at