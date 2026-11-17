Vor Jahren in Fortune Brands Home Security eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Fortune Brands Home Security-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 67,24 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Fortune Brands Home Security-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,487 Anteile im Depot. Die gehaltenen Fortune Brands Home Security-Papiere wären am 16.11.2026 70,98 USD wert, da der Schlussstand 47,73 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 29,02 Prozent.

Der Börsenwert von Fortune Brands Home Security belief sich jüngst auf 5,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at