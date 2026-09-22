Fortune Brands Home & Security Aktie

Fortune Brands Home & Security für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JE0N / ISIN: US34964C1062

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Performance im Blick 22.09.2026 16:03:38

S&P 500-Titel Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fortune Brands Home Security-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Fortune Brands Home Security-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Fortune Brands Home Security-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Fortune Brands Home Security-Anteile bei 62,68 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Fortune Brands Home Security-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,954 Fortune Brands Home Security-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (39,60 USD), wäre das Investment nun 631,78 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36,82 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Fortune Brands Home Security bezifferte sich zuletzt auf 4,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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