S&P 500-Titel Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fortune Brands Home Security von vor 5 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in Fortune Brands Home Security-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 01.09.2021 wurde die Fortune Brands Home Security-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 86,14 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Fortune Brands Home Security-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,609 Fortune Brands Home Security-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 44,33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 514,61 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 48,54 Prozent verringert.

Der Fortune Brands Home Security-Wert an der Börse wurde auf 5,43 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at