Fox Aktie
WKN DE: A2PF3K / ISIN: US35137L1052
|Profitabler Fox-Einstieg?
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27.08.2026 16:03:34
S&P 500-Titel Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fox-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 27.08.2023 wurden Fox-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 32,43 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,084 Fox-Aktien im Depot. Die gehaltenen Fox-Aktien wären am 26.08.2026 214,62 USD wert, da der Schlussstand 69,60 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 114,62 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Fox zuletzt 29,51 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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