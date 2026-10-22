Fox Aktie
WKN DE: A2PF3K / ISIN: US35137L1052
|Fox-Investition im Blick
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22.10.2026 16:03:46
S&P 500-Titel Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Fox-Aktie statt. Der Schlusskurs der Fox-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 30,62 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 326,584 Fox-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 21 502,29 USD, da sich der Wert eines Fox-Papiers am 21.10.2026 auf 65,84 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 115,02 Prozent zugenommen.
Alle Fox-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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