Fox Aktie

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WKN DE: A2PF3K / ISIN: US35137L1052

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Langfristige Anlage 17.09.2026 16:03:47

S&P 500-Titel Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Fox eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Fox-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Fox-Anteile an diesem Tag 59,22 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Fox-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,689 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Fox-Papiers auf 66,16 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 111,72 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11,72 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Fox bezifferte sich zuletzt auf 28,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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