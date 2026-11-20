Bei einem frühen Investment in Fox-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Fox-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Fox-Aktie an diesem Tag 28,64 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 349,162 Fox-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 56,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 895,25 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 98,95 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Fox eine Marktkapitalisierung von 33,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at