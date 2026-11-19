Fox Aktie
WKN DE: A2PF3K / ISIN: US35137L1052
|Profitabler Fox-Einstieg?
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19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Fox-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fox von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Fox-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 30,36 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Fox-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,294 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 18.11.2026 216,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 65,63 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 116,17 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Fox eine Börsenbewertung in Höhe von 37,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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