S&P 500-Titel Fox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fox von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fox-Aktie Investoren gebracht.

Die Fox-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 36,48 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,741 Fox-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 05.08.2026 160,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58,68 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +60,86 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fox belief sich zuletzt auf 24,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at