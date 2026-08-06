Fox Aktie
WKN DE: A2PF3K / ISIN: US35137L1052
|Fox-Investition
|
06.08.2026 16:03:54
S&P 500-Titel Fox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fox von vor 5 Jahren verdient
Die Fox-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 36,48 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,741 Fox-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 05.08.2026 160,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58,68 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +60,86 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Fox belief sich zuletzt auf 24,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fox Corp (ex 21st Century Fox)
|
06.08.26
|Schwacher Handel: Das macht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.08.26
|Börse New York: So steht der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
06.08.26
|S&P 500-Titel Fox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fox von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
05.08.26
|Ausblick: Fox informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.07.26
|S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fox-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
23.07.26
|S&P 500-Wert Fox-Aktie: Hätte sich eine Fox-Anlage vor einem Jahr inzwischen rentiert? (finanzen.at)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Fox gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
09.07.26
|S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fox von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Fox Corp (ex 21st Century Fox)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fox Corp (ex 21st Century Fox)
|55,39
|3,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.