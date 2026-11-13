S&P 500-Titel Fox-Aktie: So viel wäre eine Fox-Anlage von vor einem Jahr heute wert

Bei einem frühen Fox-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurden Fox-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 58,95 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Fox-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,964 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Fox-Aktie auf 58,71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 995,93 USD wert. Das entspricht einem Minus von 0,41 Prozent.

Fox erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at