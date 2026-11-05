Fox Aktie
WKN DE: A2PF3K / ISIN: US35137L1052
|Top-Dividende
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05.11.2026 16:36:25
S&P 500-Titel Fox-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Fox-Anleger freuen
Wie im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Fox am 04.11.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 0,56 USD für das Jahr 2026. Damit wurde die Fox-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 3,70 Prozent vergrößert. 287,00 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,61 Prozent.
Fox-Ausschüttungsrendite
Am Tag der Hauptversammlung ging der Fox-Titel via NASDAQ bei einem Wert von 69,65 USD aus dem Geschäft. Der Fox-Titel verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 1,07 Prozent. Damit erhöhte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 0,96 Prozent betrug.
Fox-Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite
Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Fox-Aktienkurs via NASDAQ 122,52 Prozent an Wert gewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 133,83 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.
Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Fox
Für 2027 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,58 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 0,83 Prozent fallen.
Basisinformationen zu Fox
Fox ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 28,270 Mrd. USD. Das KGV von Fox beträgt aktuell 13,59. 2026 setzte Fox 17,126 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 3,84 USD.
Redaktion finanzen.at
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