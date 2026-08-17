S&P 500-Titel Franklin Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Franklin Resources-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Franklin Resources-Investment verdienen können.

Franklin Resources-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Franklin Resources-Anteile bei 31,66 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31,586 Franklin Resources-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 33,86 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 069,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6,95 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Franklin Resources eine Börsenbewertung in Höhe von 17,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at