Franklin Resources Aktie

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WKN: 870315 / ISIN: US3546131018

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Lukratives Franklin Resources-Investment? 12.10.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Franklin Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Franklin Resources von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Franklin Resources eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Franklin Resources-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Franklin Resources-Papier an diesem Tag 28,89 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Franklin Resources-Aktie investiert hat, hat nun 3,461 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 110,76 USD, da sich der Wert einer Franklin Resources-Aktie am 09.10.2026 auf 32,00 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +10,76 Prozent.

Franklin Resources war somit zuletzt am Markt 16,21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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