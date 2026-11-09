S&P 500-Titel Franklin Resources-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Franklin Resources von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Franklin Resources-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Franklin Resources-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 35,72 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 27,996 Franklin Resources-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 944,29 USD, da sich der Wert eines Franklin Resources-Anteils am 06.11.2026 auf 33,73 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 5,57 Prozent gleich.

Franklin Resources markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at