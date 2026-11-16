Franklin Resources Aktie
WKN: 870315 / ISIN: US3546131018
|Performance unter der Lupe
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16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Franklin Resources-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Franklin Resources von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurde das Franklin Resources-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Franklin Resources-Anteile betrug an diesem Tag 38,50 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Franklin Resources-Aktie investiert, befänden sich nun 259,740 Franklin Resources-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 36,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 355,84 USD wert. Mit einer Performance von -6,44 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Franklin Resources wurde am Markt mit 18,39 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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