Freeport-McMoRan Aktie
WKN: 896476 / ISIN: US35671D8570
|Lukrative Freeport-McMoRan-Investition?
|
02.11.2026 16:03:44
S&P 500-Titel Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Freeport-McMoRan-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Freeport-McMoRan-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Freeport-McMoRan-Aktie bei 35,01 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Freeport-McMoRan-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 285,633 Freeport-McMoRan-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Freeport-McMoRan-Papiers auf 62,47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 843,47 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 78,43 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Freeport-McMoRan belief sich jüngst auf 89,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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