S&P 500-Titel Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Freeport-McMoRan-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Freeport-McMoRan-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Freeport-McMoRan-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Freeport-McMoRan-Aktie an diesem Tag 34,61 USD wert. Bei einem Freeport-McMoRan-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 288,934 Freeport-McMoRan-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 09.10.2026 21 291,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 73,69 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 112,92 Prozent.

Alle Freeport-McMoRan-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 105,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at