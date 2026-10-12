Freeport-McMoRan Aktie
WKN: 896476 / ISIN: US35671D8570
|Freeport-McMoRan-Investition im Blick
|
12.10.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Freeport-McMoRan-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Freeport-McMoRan-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Freeport-McMoRan-Aktie an diesem Tag 34,61 USD wert. Bei einem Freeport-McMoRan-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 288,934 Freeport-McMoRan-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 09.10.2026 21 291,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 73,69 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 112,92 Prozent.
Alle Freeport-McMoRan-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 105,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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