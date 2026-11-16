Freeport-McMoRan Aktie
WKN: 896476 / ISIN: US35671D8570
|Performance im Blick
|
16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Freeport-McMoRan von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Freeport-McMoRan-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 13,80 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Freeport-McMoRan-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 72,464 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Freeport-McMoRan-Papiers auf 59,24 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 292,75 USD wert. Das entspricht einem Plus von 329,28 Prozent.
Zuletzt verbuchte Freeport-McMoRan einen Börsenwert von 84,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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