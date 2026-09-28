S&P 500-Titel Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Freeport-McMoRan von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Freeport-McMoRan eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Freeport-McMoRan-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 35,75 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,797 Freeport-McMoRan-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 25.09.2026 auf 72,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 202,27 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 102,27 Prozent vermehrt.

Freeport-McMoRan wurde am Markt mit 103,68 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at