Freeport-McMoRan Aktie

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WKN: 896476 / ISIN: US35671D8570

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Freeport-McMoRan-Investition im Blick 31.08.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Freeport-McMoRan von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Freeport-McMoRan-Investment verdienen können.

Die Freeport-McMoRan-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 44,40 USD. Bei einem Freeport-McMoRan-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 225,225 Freeport-McMoRan-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2026 auf 76,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 218,47 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 17 218,47 USD, was einer positiven Performance von 72,18 Prozent entspricht.

Am Markt war Freeport-McMoRan jüngst 109,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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