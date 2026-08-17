Freeport-McMoRan Aktie
WKN: 896476 / ISIN: US35671D8570
|Freeport-McMoRan-Performance im Blick
|
17.08.2026 16:03:30
S&P 500-Titel Freeport-McMoRan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Freeport-McMoRan-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde die Freeport-McMoRan-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Freeport-McMoRan-Anteile bei 34,71 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,881 Freeport-McMoRan-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 191,56 USD, da sich der Wert eines Freeport-McMoRan-Anteils am 14.08.2026 auf 66,49 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +91,56 Prozent.
Am Markt war Freeport-McMoRan jüngst 95,54 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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