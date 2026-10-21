S&P 500-Titel Gap-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gap von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Gap eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 21.10.2021 wurde die Gap-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Gap-Aktie bei 22,93 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,361 Gap-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 23,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 102,35 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,35 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Gap betrug jüngst 8,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at