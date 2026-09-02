Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
|Frühes Investment
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02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Titel Gap-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gap-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Gap-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Gap-Aktie an diesem Tag 23,92 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 418,060 Gap-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 22,00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 197,32 USD wert. Damit wäre die Investition um 8,03 Prozent gesunken.
Der Börsenwert von Gap belief sich jüngst auf 7,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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