S&P 500-Titel Gap-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gap von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Gap gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Gap-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Gap-Aktie bei 26,35 USD. Bei einem Gap-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37,951 Gap-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Gap-Aktie auf 20,15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 764,71 USD wert. Damit wäre die Investition um 23,53 Prozent gesunken.

Am Markt war Gap jüngst 7,32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at