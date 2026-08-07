Gartner Aktie

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WKN: 887957 / ISIN: US3666511072

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Gartner-Investment 07.08.2026 16:03:45

S&P 500-Titel Gartner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gartner-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Gartner eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Gartner-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 94,95 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 105,319 Gartner-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (184,82 USD), wäre das Investment nun 19 464,98 USD wert. Mit einer Performance von +94,65 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Gartner jüngst 11,81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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