S&P 500-Titel Gartner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gartner von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Gartner-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden Gartner-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 85,18 USD. Bei einem Gartner-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 117,398 Gartner-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.10.2026 26 421,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 225,06 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 164,22 Prozent vermehrt.

Gartner war somit zuletzt am Markt 14,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at