Gartner Aktie
WKN: 887957 / ISIN: US3666511072
|Performance unter der Lupe
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06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Gartner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gartner von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Gartner-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 226,44 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,442 Gartner-Aktien im Depot. Die gehaltenen Gartner-Anteile wären am 05.11.2026 87,47 USD wert, da der Schlussstand 198,07 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 12,53 Prozent.
Jüngst verzeichnete Gartner eine Marktkapitalisierung von 13,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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